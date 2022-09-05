Теракт у российского посольства в Кабуле привел к многочисленным жертвам

Определенная доля ответственности за случившееся лежит на правительстве талибов, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. По его словам, террористам не так легко было попасть к воротам – для этого нужно было пройти через талибский блокпост, так что к трагическому исходу привели и просчёты охраны.