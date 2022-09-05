Теракт у российского посольства в Кабуле привел к многочисленным жертвам

Теракт у российского посольства в Кабуле привел к многочисленным жертвамВ результате атаки боевика погибли два сотрудника дипломатической миссии
В результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек, сообщил телеканал Al Jazeera. Среди погибших двое сотрудников посольства, подтвердил представитель МИД России.
«Безусловно, речь идет о террористическом акте, – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы решительно осуждаем подобные террористические акты… Сейчас главное, что необходимо сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами».
Вероятнее всего, россияне вышли из посольства, чтобы назвать имена студентов-афганцев, которые должны были получить визы для обучения в вузах РФ, сообщает «РИА Новости». Студенты и стали основными жертвами теракта, сообщает агентство.
По сообщению Reuters, террорист хотел пройти ближе к посольству, был подстрелен охраной, но, видимо, все же смог привести в действие взрывное устройство.
В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие
Атаки с использованием террористов-смертников участились в Афганистане последнее время.
В начале сентября террорист-смертник взорвал себя в мечети в Герате, в результате чего погибли около 20 человек, в том числе близкий талибскому правительству (движение «Талибан» запрещено в России) богослов Муджиб ур-Рахман Ансари. Ранее в августе в Кабуле смертником был убит проповедник Рахимулла Хаккани, близкий к талибскому правительству.
Ответственность за это взял местный филиал террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Определенная доля ответственности за случившееся лежит на правительстве талибов, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. По его словам, террористам не так легко было попасть к воротам – для этого нужно было пройти через талибский блокпост, так что к трагическому исходу привели и просчёты охраны.
Сам же теракт – это провокация, цель которой состоит в подрыве отношений между Афганистаном и Россией, полагает эксперт. Нессар поясняет, что единственной группировкой, способной на такое, является «Исламское государство». В Москве, несомненно, сделают выводы по поводу произошедшего и как минимум сократят дипмиссию в Кабуле, резюмирует Нессар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.