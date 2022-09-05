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Политика

Теракт у российского посольства в Кабуле привел к многочисленным жертвам

В результате атаки боевика погибли два сотрудника дипломатической миссии
Глеб Мишутин Алексей Никольский
REUTERS

В результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек, сообщил телеканал Al Jazeera. Среди погибших двое сотрудников посольства, подтвердил представитель МИД России.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Мы решительно осуждаем подобные террористические акты… Сейчас главное, что необходимо сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами».

Вероятнее всего, россияне вышли из посольства, чтобы назвать имена студентов-афганцев, которые должны были получить визы для обучения в вузах РФ, сообщает «РИА Новости». Студенты и стали основными жертвами теракта, сообщает агентство.

По сообщению Reuters, террорист хотел пройти ближе к посольству, был подстрелен охраной, но, видимо, все же смог привести в действие взрывное устройство.

В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие

МИД России

Атаки с использованием террористов-смертников участились в Афганистане последнее время.

В начале сентября террорист-смертник взорвал себя в мечети в Герате, в результате чего погибли около 20 человек, в том числе близкий талибскому правительству (движение «Талибан» запрещено в России) богослов Муджиб ур-Рахман Ансари. Ранее в августе в Кабуле смертником был убит проповедник Рахимулла Хаккани, близкий к талибскому правительству.

Ответственность за это взял местный филиал террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Определенная доля ответственности за случившееся лежит на правительстве талибов, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. По его словам, террористам не так легко было попасть к воротам – для этого нужно было пройти через талибский блокпост, так что к трагическому исходу привели и просчёты охраны.

Сам же теракт – это провокация, цель которой состоит в подрыве отношений между Афганистаном и Россией, полагает эксперт. Нессар поясняет, что единственной группировкой, способной на такое, является «Исламское государство». В Москве, несомненно, сделают выводы по поводу произошедшего и как минимум сократят дипмиссию в Кабуле, резюмирует Нессар.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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