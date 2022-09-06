Шольц заявил, что согласовал поставки РСЗО Украине с Байденом
Германия согласовала поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками. Ситуация динамичная. Я также согласовывал с президентом [США Джо] Байденом поставки реактивных систем залпового огня на Украину», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).
Канцлер добавил, что ФРГ считает необходимым разделить нагрузку по поставкам оружия на Украину, готова взять на себя предоставление систем ПВО и артиллерии. «Мы делаем то, что нужно и правильно. Но определенное разделение нагрузки имеет смысл», — заключил глава немецкого правительства.
Шольц ранее заявлял, что Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. Тогда он отметил, что поддерживает слова Байдена о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов территории России. Он добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.
Ранее Украина неоднократно заявляла, что нуждается в РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS. Однако американские власти не спешили предоставлять украинским властям такое вооружение. В мае Байден исключил возможность передачи Украине ракетных систем, которые способны достичь российской территории.
В итоге поставки РСЗО HIMARS на Украину все же состоялись, однако США предоставили их со снарядами такой дальности, при которой они не могут угрожать территории России.
В то же время западные страны продолжают оказывать масштабную военную помощь Украине. Так, в августе США анонсировали сразу три новых пакета военной помощи: на $1 млрд, $775 млн и почти $3 млрд.
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