Шольц заявил, что согласовал поставки РСЗО Украине с Байденом

«Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками. Ситуация динамичная. Я также согласовывал с президентом [США Джо] Байденом поставки реактивных систем залпового огня на Украину», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).