Газета
Политика

Шольц заявил, что согласовал поставки РСЗО Украине с Байденом

Ведомости

Германия согласовала поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину с президентом США Джо Байденом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками. Ситуация динамичная. Я также согласовывал с президентом [США Джо] Байденом поставки реактивных систем залпового огня на Украину», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).

Канцлер добавил, что ФРГ считает необходимым разделить нагрузку по поставкам оружия на Украину, готова взять на себя предоставление систем ПВО и артиллерии. «Мы делаем то, что нужно и правильно. Но определенное разделение нагрузки имеет смысл», — заключил глава немецкого правительства.

Шольц ранее заявлял, что Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. Тогда он отметил, что поддерживает слова Байдена о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов территории России. Он добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны. 

Ранее Украина неоднократно заявляла, что нуждается в РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS. Однако американские власти не спешили предоставлять украинским властям такое вооружение. В мае Байден исключил возможность передачи Украине ракетных систем, которые способны достичь российской территории.

В итоге поставки РСЗО HIMARS на Украину все же состоялись, однако США предоставили их со снарядами такой дальности, при которой они не могут угрожать территории России.

В то же время западные страны продолжают оказывать масштабную военную помощь Украине. Так, в августе США анонсировали сразу три новых пакета военной помощи: на $1 млрд, $775 млн и почти $3 млрд. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Власти Николаева сообщили о переполненных моргах после атаки ВСУ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных