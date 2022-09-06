В США назвали окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»

В частности, такое решение могло бы сильно подорвать возможность оказывать помощь некоторым украинским районам, а также оттолкнуть крупнейшие частные и гуманитарные организации в помощи реализации экспорта украинского продовольствия. На уточняющий вопрос, является ли это решение окончательным, пресс-секретарь ответила утвердительно.