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В США назвали окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»

Ведомости

Решение администрации президента США Джо Байдена не включать Россию в перечень стран - спонсоров терроризма является окончательным, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это не самый эффективный путь привлечения России к ответственности. Он может привести к непредвиденным последствиям для Украины и мира», – рассказала она.

В частности, такое решение могло бы сильно подорвать возможность оказывать помощь некоторым украинским районам, а также оттолкнуть крупнейшие частные и гуманитарные организации в помощи реализации экспорта украинского продовольствия. На уточняющий вопрос, является ли это решение окончательным, пресс-секретарь ответила утвердительно.

По данным газеты The Washington Post, в апреле президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена признать Россию «спонсором терроризма». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает такую возможность. Ранее в список стран – спонсоров терроризма США уже включили Кубу, Иран, КНДР и Сирию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присвоение России такого статуса может привести к разрыву дипломатических отношений с США и станет «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Вашингтона. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же отметил незавидное положение отношений России и США. «Трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой», — сказал он.

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Ранее по теме: Байден заявил, что не поддерживает идею признать Россию «спонсором терроризма»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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