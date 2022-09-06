В США назвали окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»
Решение администрации президента США Джо Байдена не включать Россию в перечень стран - спонсоров терроризма является окончательным, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Это не самый эффективный путь привлечения России к ответственности. Он может привести к непредвиденным последствиям для Украины и мира», – рассказала она.
В частности, такое решение могло бы сильно подорвать возможность оказывать помощь некоторым украинским районам, а также оттолкнуть крупнейшие частные и гуманитарные организации в помощи реализации экспорта украинского продовольствия. На уточняющий вопрос, является ли это решение окончательным, пресс-секретарь ответила утвердительно.
По данным газеты The Washington Post, в апреле президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена признать Россию «спонсором терроризма». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает такую возможность. Ранее в список стран – спонсоров терроризма США уже включили Кубу, Иран, КНДР и Сирию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присвоение России такого статуса может привести к разрыву дипломатических отношений с США и станет «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же отметил незавидное положение отношений России и США. «Трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой», — сказал он.
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