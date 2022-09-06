Трасс пообещала британцам сокращение налогов и выход из энергокризиса
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем первом заявлении на этом посту пообещала подданным королевства развитие экономики и выход страны из энергокризиса. Запись выступления опубликована на сайте британского правительства.
«У меня есть смелый план по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Я уменьшу налоги, чтобы вознаградить упорный труд, а также стимулировать рост бизнеса и инвестиций. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Великобритания работала, строилась и росла», – сказала она.
Трасс также пообещала представить на этой неделе меры, которые позволят «оплатить счета за электроэнергию» и обеспечить дальнейшую энергобезопасность страны. Еще одним приоритетом нового состава правительства станет повышение доступности здравоохранения, добавила она.
Трасс также высоко отметила работу своего предшественника на посту Бориса Джонсона, указав на осуществление при нем Brexit, обеспечение населения вакцинами от COVID-19 и противостояние «российской агрессии».
Трасс, занимавшая ранее пост главы МИДа страны, победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.
Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Джонсон заявил, что решил уйти в отставку. Этому предшествовали серия скандалов из-за вечеринок в его резиденции во время карантина и последующее снижение рейтинга партии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после назначения Трасс премьером королевства отношения между Москвой и Лондоном, учитывая ее заявления, вряд ли изменятся в лучшую сторону.
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