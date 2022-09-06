Трасс пообещала британцам сокращение налогов и выход из энергокризиса

«У меня есть смелый план по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Я уменьшу налоги, чтобы вознаградить упорный труд, а также стимулировать рост бизнеса и инвестиций. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Великобритания работала, строилась и росла», – сказала она.