Гутерриш: делегации России должны быть предоставлены визы для участия в ГА ООН
Российской делегации должны быть предоставлены визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ОНН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Его заявление озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной [США]. Генсек считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи», — отметил Дюжаррик (цитата по ТАСС).
17 августа посольство России в Вашингтоне обратилось в администрацию президента США и госдепартамент с требованием выдать визы главе российского МИДа Сергею Лаврову и всей делегации для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил тогда, что РФ будет и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех дипломатов, принимающих участие в сессии ГА ООН.
Российские дипломаты неоднократно подвергали критике визовую политику США. Зачастую обвинения касались недопуска российских представителей на международные мероприятия. Так, 19 июля заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин сказал, что ООН должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях всемирной организации.
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