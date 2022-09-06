SANA: израильские самолеты обстреляли аэропорт Алеппо

«Этим вечером Израиль совершил агрессию, нанеся ракетные удары по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя», — говорится в сообщении. В результате налета была повреждена взлетно-посадочная полоса. По данным Al Arabiya, по аэропорту было выпущено шесть ракет.