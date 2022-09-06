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SANA: израильские самолеты обстреляли аэропорт Алеппо

Ведомости

Израиль нанес ракетный удар по аэропорту города Алеппо, расположенного на севере Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Этим вечером Израиль совершил агрессию, нанеся ракетные удары по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя», — говорится в сообщении. В результате налета была повреждена взлетно-посадочная полоса. По данным Al Arabiya, по аэропорту было выпущено шесть ракет.

Информацию об атаке подтвердили в минобороны Сирии. В министерстве рассказали, что получила повреждения и вышла из строя взлетно-посадочная полоса аэродрома. О пострадавших не сообщается.

Это вторая атака Израиля на аэропорт Алеппо за последнюю неделю. 31 августа израильские ВС нанесли ракетный удар по этому аэропорту, в тот же день силы ПВО Сирии отразили атаку в небе над провинцией Дамаск, сбив несколько ракет. 

4 сентября сообщалось, что в Сирии во время тренировочного полета разбился военный вертолет. Инцидент произошел к северо-востоку от Хамы, по данным сирийского министерства обороны, экипаж вертолета погиб. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных