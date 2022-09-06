SANA: израильские самолеты обстреляли аэропорт Алеппо
Израиль нанес ракетный удар по аэропорту города Алеппо, расположенного на севере Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
«Этим вечером Израиль совершил агрессию, нанеся ракетные удары по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя», — говорится в сообщении. В результате налета была повреждена взлетно-посадочная полоса. По данным Al Arabiya, по аэропорту было выпущено шесть ракет.
Информацию об атаке подтвердили в минобороны Сирии. В министерстве рассказали, что получила повреждения и вышла из строя взлетно-посадочная полоса аэродрома. О пострадавших не сообщается.
Это вторая атака Израиля на аэропорт Алеппо за последнюю неделю. 31 августа израильские ВС нанесли ракетный удар по этому аэропорту, в тот же день силы ПВО Сирии отразили атаку в небе над провинцией Дамаск, сбив несколько ракет.
4 сентября сообщалось, что в Сирии во время тренировочного полета разбился военный вертолет. Инцидент произошел к северо-востоку от Хамы, по данным сирийского министерства обороны, экипаж вертолета погиб. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.