В Сирии потерпел крушение военный вертолет

В 2018 г. в Сирии во время планового полета разбился российский вертолет Ка-52, погибли два летчика. В марте этого же года при заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Минобороны Ан-26. Тогда погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.