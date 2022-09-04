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В Сирии потерпел крушение военный вертолет

Ведомости

В Сирии во время тренировочного вылета разбился военный вертолет, экипаж погиб, сообщило минобороны страны.

«Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время тренировочного вылета в результате технической неисправности, приведшей к гибели экипажа вертолета», — говорится в заявлении ведомства.

На борту вертолета находились три человека, в том числе офицер сирийской армии, передает телеканал As-Sumaria. По его информации, вертолет загорелся и упал на жилой дом. 

В 2018 г. в Сирии во время планового полета разбился российский вертолет Ка-52, погибли два летчика. В марте этого же года при заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Минобороны Ан-26. Тогда погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных