В Сирии потерпел крушение военный вертолет
В Сирии во время тренировочного вылета разбился военный вертолет, экипаж погиб, сообщило минобороны страны.
«Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время тренировочного вылета в результате технической неисправности, приведшей к гибели экипажа вертолета», — говорится в заявлении ведомства.
На борту вертолета находились три человека, в том числе офицер сирийской армии, передает телеканал As-Sumaria. По его информации, вертолет загорелся и упал на жилой дом.
В 2018 г. в Сирии во время планового полета разбился российский вертолет Ка-52, погибли два летчика. В марте этого же года при заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Минобороны Ан-26. Тогда погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.