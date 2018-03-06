В Сирии разбился транспортный самолет Минобороны

Самолет Ан-26, архивное фото Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

При заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим разбился транспортный самолет Минобороны Ан-26. Это произошло около 15.00 мск, сообщает Минобороны. Погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет не долетел 500 м до взлетно-посадочной полосы. Он столкнулся с землей. Огневого воздействия не было, однако Минобороны будет изучать все возможные версии крушения. По предварительным данным, это могла быть техническая неисправность, добавляет ведомство.

Российский президент Владимир Путин приказал выводить российские войска из Сирии 11 декабря. Всего там воевало около 48 000 военных из России. После вывода войск в Сирии остались российские военные базы – в Хмеймиме и Тартусе.

В конце декабря боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. В результате могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72, более десяти российских военных могли получить ранения. В начале февраля в Сирии боевики сбили штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Он успел катапультировался, однако после приземления вступил в бой и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание «Герой России» посмертно.

В конце февраля МИД России рассказал, что в Сирии находится несколько десятков раненых россиян. Им была оказана помощь для возвращения в Россию. Где именно они были ранены и при каких обстоятельствах, ведомство не уточнило. Российское ведомство лишь рассказало, что они поехали туда по своей воле и с разными целями. «Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», – сообщало российское ведомство.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска