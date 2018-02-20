Политика / Международная жизнь

МИД рассказал о десятках раненных в Сирии россиян

Они не являются военнослужащими, подчеркивает внешнеполитическое ведомство
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МИД России сегодня заявил, что нескольким десяткам граждан России, раненным в Сирии, было оказано содействие для возвращения в Россию для лечения. Где именно они были ранены и при каких обстоятельствах, МИД не уточняет, сообщая лишь, что речь идет о «недавнем военном столкновении».

«В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений... В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», - сообщил МИД.

МИД России впервые подтвердил данные о раненых в Сирии. В минувший четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова подтвердила гибель пятерых россиян во время вооруженного столкновения 7 февраля, но заявила, что данные о пострадавших требуют проверки.

13 февраля Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что под ударом авиации коалиции США в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Американский чиновник, на которого ссылалось агентство, заявил о 100 погибших и 200-300 раненых. Reuters сообщал о 100 погибших и 200 раненых. Российские источники приводили другие данные - «МК» писал о 40 погибших, включая сирийцев, а «Коммерсантъ» - о гибели в Сирии 11 россиян. Захарова заявила, что цифра в 100-200 погибших не соответствует действительности и является дезинформацией.

По информации источников «Ведомостей», ночью 7 февраля группа сирийцев совместно с частной военной компанией Вагнера решила отобрать у союзников США - курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) стратегический актив в форме разрушенного НПЗ Conoco и нефтяных полей в районе Дейр-эз-Зора. Их рейд был воспринят находившимися на позициях курдов американскими военными как угроза, и по этим силам были нанесены артиллерийские и авиационные удары, после чего их остатки отошли. По этим данным, о подготовке рейда американцы узнали задолго до его проведения и даже запросили о нем официальных российских военных.

По информации военных США, из российского ответа следовало, что российских военнослужащих в районе удара нет. По версии Пентагона, авиаудар коалиции 7 февраля был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу SDF под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором. На базе во время атаки находились подразделения SDF и инструкторы из США. «Атака была отражена с воздуха и артиллерийским огнем», - заявил представитель минобороны США, пресс-секретарь коалиционных сил Томас Вил. По его словам, представители коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

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Комментарии  ()
BRAT.Е
13:16 20.02.2018
Омерзение . Я не ожидал что Путин дойдет до такой ничтожности что будет сотнями сдавать пехоту . Хотя после самолета сбитого турками и его реакции все было в принципе понятно . Но когда это все пошло по нарастающей и демонстративно он должен был понять что и у общества и у армии возникнут вопросы .. Сейчас он подставил всех -армия будет восприниматься как кучка ничтожеств сидящих на базе которую бомбят кто хочет , которые не могут защитить ни себя ни своих . Вопрос -кому нужна такая армия тем более там .. Не более чем деревянные солдаты Урфина Джуса готовые только гореть безответно под непрерывными бомбежками . . Так что пусть армия решает вопрос -нужен ли ей такой главком если общество этот вопрос не может решить. Посмотрим на господ офицеров .. Или там все голубые князья ? Сирийская авантюра могла закончиться только этим позорным унижением и она им и закончилась ..
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