Почему россияне приняли на себя американский удар

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Речь может идти о гибели пяти человек. Предположительно граждан России Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Количество погибших российских частных военных контрактников от американского удара в Сирии 7 февраля всю неделю было предметом многочисленных публикаций в СМИ и социальных сетях и вопросов журналистов российским официальным лицам. В четверг представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова впервые, пусть и предположительно, признала сам факт гибели граждан России, не военнослужащих, от этого удара и назвала первую оценку их числа – пять человек.

В СМИ и социальных сетях оценка числа погибших колебалась от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Агентство Bloomberg сообщило о 200 погибших – со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией, а Reuters – со ссылкой на коллегу опрошенного агентством военного врача – о 100 погибших и 200 раненых.

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