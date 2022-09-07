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Лавров: Москва запросила у МАГАТЭ разъяснения по докладу о ситуации на ЗАЭС

Ведомости

Москве необходимы дополнительные разъяснения от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по докладу о ситуации на Запорожской АЭС, они уже запрошены. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме.

«Есть необходимость получить дополнительные разъяснения, потому что в докладе есть ряд вопросов. Не буду сейчас их перечислять, но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ», — заявил Лавров.

Ранее опубликованный доклад МАГАТЭ по ЗАЭС прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по итогам поездки миссии на станцию. Он выразил сожаление, что организация не указывает в докладе источник обстрелов ЗАЭС. Небензя также подчеркнул, что Россия соблюдает принципы безопасности на объекте. По его словам, специалисты смогли сами убедиться, что «единственную угрозу создают обстрелы и диверсии со стороны ВСУ».

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что делегация сама стала свидетелями обстрелов.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС из-за регулярных обстрелов станции в течение августа. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников АЭС. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных