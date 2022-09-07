МИД России расширил санкции против руководства Евросоюза

Уточняется, что персональные санкции введены «в ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц». «Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.