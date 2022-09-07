МИД России расширил санкции против руководства Евросоюза
Министерство иностранных дел России расширило санкционный список, включив в него высокопоставленных чиновников и военных руководителей Евросоюза, сообщается на сайте МИДа.
Уточняется, что персональные санкции введены «в ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц». «Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» им будет запрещен въезд на территорию страны, соответствующая нота передана в представительство ЕС в России.
«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», – подчеркнули в МИДе.
Ранее министерство расширило персональные санкции в ответ на действия США – был запрещен въезд в страну для 25 граждан Соединенных Штатов. В список вошли министр торговли США Джина Раймондо и ее заместители, сенаторы, лоббисты, представители бизнеса и голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.