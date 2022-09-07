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МИД России расширил санкции против руководства Евросоюза

Ведомости

Министерство иностранных дел России расширило санкционный список, включив в него высокопоставленных чиновников и военных руководителей Евросоюза, сообщается на сайте МИДа.

Уточняется, что персональные санкции введены «в ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц». «Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» им будет запрещен въезд на территорию страны, соответствующая нота передана в представительство ЕС в России.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», – подчеркнули в МИДе.

Ранее министерство расширило персональные санкции в ответ на действия США – был запрещен въезд в страну для 25 граждан Соединенных Штатов. В список вошли министр торговли США Джина Раймондо и ее заместители, сенаторы, лоббисты, представители бизнеса и голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных