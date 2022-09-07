Эрдоган подверг критике «провокационный» курс Запада по Украине

Эрдоган ранее заявил, что Европа сама виновата в возникших проблемах с поставками российского газа. «Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — сообщил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в ЕС из России.