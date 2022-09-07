Эрдоган подверг критике «провокационный» курс Запада по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем.
«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).
Помимо этого турецкий лидер отметил, что недооценка Западом России ошибочна, она не входит в число стран, «которые можно не воспринимать всерьез». «Я не предвижу скорого завершения конфликта на Украине. Но тем, кто всерьез недооценивает Россию, могу сказать, что они ошибаются. Россия не входит в число тех стран, которые можно не воспринимать всерьез», - заключил он.
Эрдоган ранее заявил, что Европа сама виновата в возникших проблемах с поставками российского газа. «Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — сообщил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в ЕС из России.
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