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Политика

Эрдоган подверг критике «провокационный» курс Запада по Украине

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем.

«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).

Помимо этого турецкий лидер отметил, что недооценка Западом России ошибочна, она не входит в число стран, «которые можно не воспринимать всерьез». «Я не предвижу скорого завершения конфликта на Украине. Но тем, кто всерьез недооценивает Россию, могу сказать, что они ошибаются. Россия не входит в число тех стран, которые можно не воспринимать всерьез», - заключил он.

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Эрдоган ранее заявил, что Европа сама виновата в возникших проблемах с поставками российского газа. «Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — сообщил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в ЕС из России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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