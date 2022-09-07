Медведев заявил о зарождении традиции «премьеров-фриков» в Британии

Медведев назвал Лиз Трасс «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой, не имеющей элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающей победить РФ во всем». Он добавил, что Трасс «косит под Маргарет Тэтчер, при этом не обладая ее способностями, и рассчитывает преодолеть энергокризис и инфляцию, которые являются следствием ее же санкций».