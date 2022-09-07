Медведев заявил о зарождении традиции «премьеров-фриков» в Британии
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале вступление Лиз Трасс в должность британского премьер-министра. «Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — написал политик.
Медведев назвал Лиз Трасс «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой, не имеющей элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающей победить РФ во всем». Он добавил, что Трасс «косит под Маргарет Тэтчер, при этом не обладая ее способностями, и рассчитывает преодолеть энергокризис и инфляцию, которые являются следствием ее же санкций».
По оценке Медведева, Лиз Трасс «со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором», как и ее предшественник — Борис Джонсон, который 7 июля заявил, что решил уйти в отставку. В своем посте зампредседателя Совбеза назвал его «лохматым Бориской». «Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна», — написал Медведев.
7 июня бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. По результатам выборов новым премьер-министром Соединенного Королевства стала Лиз Трасс, которая вступила в должность 6 сентября.
В Москве заявили, что не видят предпосылок для позитивных перемен в отношениях России и Британии в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. По словам директора Второго европейского департамента МИДа Сергея Беляева, «Москва никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией» и, наоборот, призывала ее «к здравомыслию».
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