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Медведев заявил о зарождении традиции «премьеров-фриков» в Британии

Ведомости

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале вступление Лиз Трасс в должность британского премьер-министра. «Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — написал политик.

Медведев назвал Лиз Трасс «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой, не имеющей элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающей победить РФ во всем». Он добавил, что Трасс «косит под Маргарет Тэтчер, при этом не обладая ее способностями, и рассчитывает преодолеть энергокризис и инфляцию, которые являются следствием ее же санкций».

По оценке Медведева, Лиз Трасс «со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором», как и ее предшественник — Борис Джонсон, который 7 июля заявил, что решил уйти в отставку. В своем посте зампредседателя Совбеза назвал его «лохматым Бориской». «Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна», — написал Медведев.

7 июня бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. По результатам выборов новым премьер-министром Соединенного Королевства стала Лиз Трасс, которая вступила в должность 6 сентября.

В Москве заявили, что не видят предпосылок для позитивных перемен в отношениях России и Британии в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. По словам директора Второго европейского департамента МИДа Сергея Беляева, «Москва никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией» и, наоборот, призывала ее «к здравомыслию».

Ранее по теме: Новый премьер Великобритании Лиз Трасс не решит экономических проблем страны

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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