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Политика

Эрдоган назвал металлоломом поставляемое Западом на Украину вооружение

Ведомости

Западные страны посылают на Украину металлолом, а не оружие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в среду в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. 

«Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», - отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).

Эрдоган также ранее заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. «Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — пояснил президент.

После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных