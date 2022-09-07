Эрдоган назвал металлоломом поставляемое Западом на Украину вооружение
Западные страны посылают на Украину металлолом, а не оружие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в среду в Белграде по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Они говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину», - отметил Эрдоган (цитата по ТАСС).
Эрдоган также ранее заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. «Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», — пояснил президент.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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