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Политика

Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной nоn grata

Ведомости

Москва в качестве ответной меры объявила сотрудника посольства Румынии в России персоной нон грата, сообщается на сайте министерства.

«Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Космин Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг стал ответной мерой на ранее принятое румынской стороной «ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте».

О высылке российского посла МИД Румынии сообщил 19 августа. Там отметили, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Данное решение, как заявила тогда официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, было принято «как обычно без оснований, под надуманными предлогами». Бухарест, по ее словам, таким образом продолжил «наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране».

«Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», – прокомментировала она тогда ситуацию.

До этого, в апреле МИД Румынии объявил о высылке еще десяти российских дипломатов. В ответ Россия выслала десять сотрудников посольства Румынии в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных