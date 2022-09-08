Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной nоn grata
Москва в качестве ответной меры объявила сотрудника посольства Румынии в России персоной нон грата, сообщается на сайте министерства.
«Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Космин Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Румынии в Москве», — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг стал ответной мерой на ранее принятое румынской стороной «ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте».
О высылке российского посла МИД Румынии сообщил 19 августа. Там отметили, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Данное решение, как заявила тогда официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, было принято «как обычно без оснований, под надуманными предлогами». Бухарест, по ее словам, таким образом продолжил «наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране».
«Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», – прокомментировала она тогда ситуацию.
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