Румыния выслала из страны российского дипломата
Правительство Румынии приняло решение о высылке российского дипломата из страны, сообщило румынское министерство иностранных дел.
«Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был проинформирован о вышеупомянутом решении приказом министра иностранных дел Богдана Ауреску», — говорится в сообщении.
Как отметили в румынском МИДе, решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель посольства покинул территорию Румынии на этой неделе.
Румыния ранее стала одной из стран ЕС, которые решили ограничить выдачу виз гражданам России. Аналогичные решения приняли страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.