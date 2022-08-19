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Румыния выслала из страны российского дипломата

Ведомости

Правительство Румынии приняло решение о высылке российского дипломата из страны, сообщило румынское министерство иностранных дел.

«Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был проинформирован о вышеупомянутом решении приказом министра иностранных дел Богдана Ауреску», — говорится в сообщении.

Как отметили в румынском МИДе, решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель посольства покинул территорию Румынии на этой неделе.

Румыния ранее стала одной из стран ЕС, которые решили ограничить выдачу виз гражданам России. Аналогичные решения приняли страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных