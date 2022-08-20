Газета
Политика

МИД пообещал ответить Румынии на высылку российского дипломата

Ведомости

Россия ответит на решение Румынии выслать из страны сотрудника российского посольства в Бухаресте, действия румынских властей демонстрируют «их предельную лояльность западным корпоративным установкам», говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Румынское министерство иностранных дел сообщило о решении выслать российского дипломата из страны накануне. Там отметили, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель посольства покинул территорию Румынии на этой неделе.

По мнению Захаровой, в Румынии «продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране», а сотрудник посольства был объявлен персоной нон грата «как обычно без оснований, под надуманными предлогами».

Ранее по теме: Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам

«Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран – членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — говорится в заявлении представителя МИДа.

Российское внешнеполитическое ведомство намерено «адекватно ответить на румынский демарш». Захарова пообещала позднее сообщить о принятых мерах.

Румыния ранее стала одной из стран ЕС, которые решили ограничить выдачу виз гражданам России. Аналогичные решения приняли страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия.

Неделю назад МИД Черногории объявил персоной нон грата российского дипломата. Захарова тогда заявила, что у этого решения нет причин и логики, и пообещала принятие ответных мер.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных