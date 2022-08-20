МИД пообещал ответить Румынии на высылку российского дипломата

Румынское министерство иностранных дел сообщило о решении выслать российского дипломата из страны накануне. Там отметили, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель посольства покинул территорию Румынии на этой неделе.