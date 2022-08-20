МИД пообещал ответить Румынии на высылку российского дипломата
Россия ответит на решение Румынии выслать из страны сотрудника российского посольства в Бухаресте, действия румынских властей демонстрируют «их предельную лояльность западным корпоративным установкам», говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Румынское министерство иностранных дел сообщило о решении выслать российского дипломата из страны накануне. Там отметили, что решение было принято в связи с несовместимостью деятельности представителя России с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Представитель посольства покинул территорию Румынии на этой неделе.
По мнению Захаровой, в Румынии «продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране», а сотрудник посольства был объявлен персоной нон грата «как обычно без оснований, под надуманными предлогами».
«Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран – членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — говорится в заявлении представителя МИДа.
Российское внешнеполитическое ведомство намерено «адекватно ответить на румынский демарш». Захарова пообещала позднее сообщить о принятых мерах.
Румыния ранее стала одной из стран ЕС, которые решили ограничить выдачу виз гражданам России. Аналогичные решения приняли страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия.
Неделю назад МИД Черногории объявил персоной нон грата российского дипломата. Захарова тогда заявила, что у этого решения нет причин и логики, и пообещала принятие ответных мер.