Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам

Так, в МИД Кипра рассказали изданию, что на острове проживает немало русских, а в Лимассоле, где проживает их большая часть, русскоговорящие составляют почти 20% от населения города. Власти не хотят препятствовать общению этих людей со своими родными и друзьями, подчеркнули в МИДе. Помимо этого на Россию приходится порядка 25% от общего турпотока. Кроме того, к Кипру, пишет Politico, растет интерес российских и белорусских предпринимателей, преимущественно из сферы IT.