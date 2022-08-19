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Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам

Ведомости

Власти Греции и Кипра не поддерживают введение запрета на выдачу россиянам туристических виз, пишет Politico.

Так, в МИД Кипра рассказали изданию, что на острове проживает немало русских, а в Лимассоле, где проживает их большая часть, русскоговорящие составляют почти 20% от населения города. Власти не хотят препятствовать общению этих людей со своими родными и друзьями, подчеркнули в МИДе. Помимо этого на Россию приходится порядка 25% от общего турпотока. Кроме того, к Кипру, пишет Politico, растет интерес российских и белорусских предпринимателей, преимущественно из сферы IT.

Аналогичной позиции придерживаются и Афины, отмечает издание. Так, по имеющимся данным, в июле был зафиксирован резкий прирост числа туристов, прибывающих из Турции (+177% по сравнению с июлем доковидного 2019 г.), а также из Сербии (+257%). Большинство этих туристов – из России, считают в Греции, указывая на то, что турки обычно прибывают в страну по воде, а сербы – на автомобилях.

Накануне представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.

Сейчас выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.

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Ранее по теме: Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных