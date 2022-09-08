Эстония закроет с 19 сентября сухопутную границу для граждан России
Эстония закроет с 19 сентября въезд через сухопутную границу для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза», — подчеркнул Рейнсалу (цитата по «Интерфакс»).
По словам министра, аналогичным образом поступят и другие государства балтийского региона. Рейнсалу заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»
При этом он отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян. Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
Накануне стало известно, что постпреды стран ЕС могут утвердить полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября.
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