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Кадыров заявил, что союзные войска готовятся взять под контроль Соледар

Ведомости

Бойцы спецназа «Ахмат» и союзные войска закрепляются в Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР). Они готовятся к взятию города под полный контроль, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики», — написал он. Кадыров также опубликовал видео, снятое бойцами «Ахмата» в Соледаре. 

По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками. Он отметил, что техника, поставляемая Киеву Западом, «тоже мало чем им помогает». 

Накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, отметили в ведомстве, украинские военные прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. По данным министерства, ранее ВСУ понесли большие потери. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области и несколько районов Харьковской области также контролируются Россией. 

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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