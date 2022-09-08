Кадыров заявил, что союзные войска готовятся взять под контроль Соледар
Бойцы спецназа «Ахмат» и союзные войска закрепляются в Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР). Они готовятся к взятию города под полный контроль, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики», — написал он. Кадыров также опубликовал видео, снятое бойцами «Ахмата» в Соледаре.
По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками. Он отметил, что техника, поставляемая Киеву Западом, «тоже мало чем им помогает».
Накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, отметили в ведомстве, украинские военные прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. По данным министерства, ранее ВСУ понесли большие потери.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области и несколько районов Харьковской области также контролируются Россией.
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