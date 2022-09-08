Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III (тронное имя Чарльза) в связи с кончиной королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба Кремля.
«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты», - говорится в телеграмме, которую опубликовала пресс-служба.
Елизавета II скончалась ранее сегодня в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карла III. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.