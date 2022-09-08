Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Елизавета II скончалась ранее сегодня в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карла III. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.