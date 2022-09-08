Елизавета II скончалась в возрасте 96 летВ Великобритании объявлен траур в течение 10 дней
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, об этом сообщил Букингемский дворец на официальном сайте. Над дворцом приспущен флаг. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней.
«Королева мирно скончалась во дворце Балморал сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — сказано в сообщении.
Теперь британский трон по закону перешел сыну королевы принцу Чарльзу. Ему 73 года. Он сможет выбрать в качестве тронного имени имя Карла III, Георга VII, Филиппа II или Артура I. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно, сообщила газета The Guardian.
Ранее сегодня члены британской королевской семьи, включая наследника принца Чарльза, его сына принца Уильяма, а также принца Эндрю приехали в замок Балморал в Шотландии, узнав о серьезном ухудшении здоровья Елизаветы II. Информация об этом была распространена пресс-службой Букингемского дворца.
«После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале (королевский дворец в Шотландии. – "Ведомости")», – говорится в заявлении. Свою озабоченность здоровьем королевы высказала новоизбранный премьер-министр Лиз Трасс. «Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству сейчас с Ее Величеством королевой и ее семьей», – написала она на своей странице в Twitter. На фоне этих сообщений «Би-би-си» сменила расцветку сайта и заставок новостей с красно-белой на черно-белую. Поняв, что ситуация серьезная, лондонцы днем 8 сентября стали собираться у ворот Букингемского дворца.
Еще 6 сентября королева была в форме – в тот день она в Балморале приняла отставку у бывшего премьера Бориса Джонсона, после чего дала аудиенцию Трасс, поручив ей сформировать правительство.
По данным британских СМИ, королева с прошлого года испытывала «эпизодические проблемы с мобильностью», из-за которых весной этого года она пропустила несколько традиционных мероприятий, в том числе церемонию официального открытия парламента, которую она пропускала лишь дважды во время правления — из-за беременности. В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Ее коронация прошла 2 июня 1953 г., спустя 16 месяцев после смерти ее отца – короля Георга VI. После кончины Елизаветы, согласно действующей редакции закона о престолонаследии, трон займет ее старший сын Чарльз, принц Уэльский, которому сейчас 73 года. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет. Сама Елизавета II в феврале 2022 г. переболела COVID-19, который, как сообщало издание Daily Mail, она перенесла достаточно легко.
По последним опросам, более 62% британцев выступают за сохранение института монархии, но так чаще отвечают сторонники консерваторов и представители старшего поколения, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. В последние годы поддержка монархии падает и среди молодежи эта тенденция очевидна, продолжает эксперт. В краткосрочной перспективе в случае смены монарха, вероятно, произойдет консолидация населения, поскольку это будет большим потрясением, которое поспособствует единству нации, продолжает Шеин. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе многое зависит от того, как будет воспринят обществом наследник принц Чарльз. Нельзя исключать, что тогда Великобританию ждут дискуссии о судьбе монархии, возможно, политизированные, т. е. между консерваторами и лейбористами, среди которых много противников действующей государственной системы, говорит эксперт.
Британское общество не готово отказаться от монархии – это символ единства нации, монарх стоит над политикой, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, королева Елизавета действительно пользуется большим авторитетом и уважением своих подданных – за исключением поведения в случае со смертью принцессы Дианы. Но институт монархии продолжит существовать и после нее, несмотря на то что в 2010-е гг. из королевских полномочий был изъят ряд пунктов, он тесно вплетен в правовую систему Великобритании, отмечает Ананьева.
Премьер Гордон Браун, после того как его предшественник Тони Блэр втянул страну в войну в Ираке, хотел передать право объявления войны и мира парламенту, но выяснилось, что законодательно это право настолько тесно переплетено с монаршими полномочиями, что от этой идеи отказались. Таким образом, смена монарха не вызовет ни кризиса престолонаследия, ни отказа от института монархии как такового – кроме общества к этому не готова и политическая система, несмотря на всю критику последних десятилетий, заключила Ананьева.