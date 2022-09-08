Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

По последним опросам, более 62% британцев выступают за сохранение института монархии, но так чаще отвечают сторонники консерваторов и представители старшего поколения, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. В последние годы поддержка монархии падает и среди молодежи эта тенденция очевидна, продолжает эксперт. В краткосрочной перспективе в случае смены монарха, вероятно, произойдет консолидация населения, поскольку это будет большим потрясением, которое поспособствует единству нации, продолжает Шеин. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе многое зависит от того, как будет воспринят обществом наследник принц Чарльз. Нельзя исключать, что тогда Великобританию ждут дискуссии о судьбе монархии, возможно, политизированные, т. е. между консерваторами и лейбористами, среди которых много противников действующей государственной системы, говорит эксперт.