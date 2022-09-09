МИД не планирует вводить визы для украинцев

Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался в ЕС 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Сегодня Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией с 12 сентября.