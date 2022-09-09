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МИД не планирует вводить визы для украинцев

Ведомости

Информация о планах МИД России ввести визы для граждан Украины неверна, ответ российской стороны на введение визового режима Киевом не будет зеркальным. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально. Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений», – говорится в ее комментарии.

Россия не заинтересована в создании дополнительных трудностей для простых украинцев, в частности беженцев, а также членов семей, проживающих в обеих странах.

1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался в ЕС 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Сегодня Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией с 12 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса, несмотря на планируемые ЕС ограничения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас... чтобы бизнес приезжал сюда и работал, несмотря на все ограничения... Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», – сказал он тогда.

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Ранее по теме: Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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