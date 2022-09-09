НАТО планирует разместить дополнительные силы на восточной границе
НАТО разместит дополнительные силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал по этому поводу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.
«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — отметил генсек (цитата по ТАСС).
В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.
4 августа США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Согласно новому договору, на территории Польши будут размещены еще 1000 американских военнослужащих. Сейчас в Польше на ротационной основе уже расквартированы американские войска численностью 4500 человек.
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