Газета
Политика

Премьер Польши обвинил Германию в нанесении ущерба Европе

Ведомости

Колебания Берлина ставят под сомнение ценность союза с Германией, а энергетическая политика этой страны находится в руинах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel.

Граждане Польши, по его словам, разочарованы тем, что Германия поздно осознала свои ошибки в энергетической политике. Украина «отбивала врага быстрее, чем немцы принимали решения», заявил Моравецкий.

«Польша уже поставила оружия на сумму более $2 млрд, 300 танков и другую тяжелую технику. Колебания, бездействие Берлина серьезно ставят под сомнение ценность союза с Германией. И мы не единственные, кто так говорит», — сказал польский премьер.

Ранее по теме: В МИД ФРГ назвали вопрос о репарациях Польше «закрытым»

Говоря о роли Германии в Европе, Моравецкий назвал преждевременным выход ФРГ из атомной энергетики и угольной генерации. Он упомянул строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и связанную с этими проектами зависимость страны от России.

«Становится ясно, что немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах <...> Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», — сказал польский премьер. 

По его мнению, значение стран Восточной Европы возросло, поскольку те «были правы во всех предостережениях о России». Немцы же, отметил Моравецкий, «всегда были очень снисходительны к Москве и кланялись». 

В августе Польша обвинила Евросоюз в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Моравецкий заявил, что на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по его словам, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных