Премьер Польши обвинил Германию в нанесении ущерба Европе

В августе Польша обвинила Евросоюз в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Моравецкий заявил, что на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по его словам, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».