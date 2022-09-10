Премьер Польши обвинил Германию в нанесении ущерба Европе
Колебания Берлина ставят под сомнение ценность союза с Германией, а энергетическая политика этой страны находится в руинах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel.
Граждане Польши, по его словам, разочарованы тем, что Германия поздно осознала свои ошибки в энергетической политике. Украина «отбивала врага быстрее, чем немцы принимали решения», заявил Моравецкий.
«Польша уже поставила оружия на сумму более $2 млрд, 300 танков и другую тяжелую технику. Колебания, бездействие Берлина серьезно ставят под сомнение ценность союза с Германией. И мы не единственные, кто так говорит», — сказал польский премьер.
Говоря о роли Германии в Европе, Моравецкий назвал преждевременным выход ФРГ из атомной энергетики и угольной генерации. Он упомянул строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и связанную с этими проектами зависимость страны от России.
«Становится ясно, что немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах <...> Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», — сказал польский премьер.
По его мнению, значение стран Восточной Европы возросло, поскольку те «были правы во всех предостережениях о России». Немцы же, отметил Моравецкий, «всегда были очень снисходительны к Москве и кланялись».
В августе Польша обвинила Евросоюз в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Моравецкий заявил, что на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по его словам, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».