Посол России сообщил о пересечении Германией «красной черты»

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее Рубикон перейден», — сказано в сообщении.