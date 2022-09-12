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Посол России сообщил о пересечении Германией «красной черты»

Ведомости

Германия пересекла «красную черту», когда начала поставки летального вооружения собственного производства на Украину, об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев газете «Известия».

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее Рубикон перейден», — сказано в сообщении.

Нечаев также обратил внимание на то, что подобные действия не приводят к деэскалации конфликта, напротив — затягивают его и приводят к увеличению числа жертв. Он подчеркнул, что в Германии этот сценарий многие понимают.

В связи с антироссийской риторикой и санкционным давлением многие договоренности, достигнутые по итогам Второй мировой войны между Россией и Германией, сейчас «подвергаются эрозии», отметил Нечаев. По его словам, Берлин также выступает одним из инициаторов введения санкций в отношении России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обещал Киеву поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T c радиолокационной установкой до конца года. В середине апреля Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и потребовала прекратить их. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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