Посол России сообщил о пересечении Германией «красной черты»
Германия пересекла «красную черту», когда начала поставки летального вооружения собственного производства на Украину, об этом сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев газете «Известия».
«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее Рубикон перейден», — сказано в сообщении.
Нечаев также обратил внимание на то, что подобные действия не приводят к деэскалации конфликта, напротив — затягивают его и приводят к увеличению числа жертв. Он подчеркнул, что в Германии этот сценарий многие понимают.
В связи с антироссийской риторикой и санкционным давлением многие договоренности, достигнутые по итогам Второй мировой войны между Россией и Германией, сейчас «подвергаются эрозии», отметил Нечаев. По его словам, Берлин также выступает одним из инициаторов введения санкций в отношении России.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обещал Киеву поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T c радиолокационной установкой до конца года. В середине апреля Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и потребовала прекратить их. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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