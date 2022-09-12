В Запорожье назвали условия проведения референдума

«В последнее время мне все чаще задают вопрос про дату проведения референдума. Отвечу так: референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», — написал он.