В Запорожье назвали условия проведения референдума
Референдум по вхождению в состав России будет проведен в Запорожской области после достижения полной безопасности для жителей региона, написал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В последнее время мне все чаще задают вопрос про дату проведения референдума. Отвечу так: референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», — написал он.
По словам Балицкого, все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы. Он отметил, что референдум имеет важное символическое и юридическое значение
«Однако, могу сказать, что для жителей Запорожской области это уже скорее необходимая техническая формальность, которую просто нужно пройти. Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью», — заключил он.
7 сентября социологический центр ИНСОМАР опубликовал результаты опроса в двух областях Украины: Запорожской и Херсонской (участвовало по 1000 человек). Социологи задавали респондентам вопрос: «Лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?».
В Запорожской области, по данным этих социологов, 71% опрошенных заявил о желании войти в состав России, 6% – остаться в составе Украины, столько же – стать самостоятельным государством, 17% затруднились ответить. В Херсонской области, соответственно, 63% хотят в Россию, 11% предпочли бы остаться в составе Украины, 7% – существовать самостоятельно, 19% затрудняются с ответом.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. Сейчас большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.
Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.
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