Накануне в министерстве рассказали, что за сутки потери ВСУ в Харьковской области составили 200 человек. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 100 украинских военных. По данным военного ведомства, с 6 по 10 сентября на этих двух направлениях погибло более 4000 солдат, еще 8000 были ранены.