Минобороны сообщило о гибели более 300 украинских военных под Николаевом
За сутки на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 300 украинских военных, еще около 1000 получили ранения. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что противник также понес потери в районах Купянска и Изюма Харьковской области. Там погибло до 250 украинских военных. Кроме того, было уничтожено до 20 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.
Накануне в министерстве рассказали, что за сутки потери ВСУ в Харьковской области составили 200 человек. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 100 украинских военных. По данным военного ведомства, с 6 по 10 сентября на этих двух направлениях погибло более 4000 солдат, еще 8000 были ранены.
Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом, по данным Минобороны, на этой неделе российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении.
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