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Минобороны сообщило о гибели более 300 украинских военных под Николаевом

Ведомости

За сутки на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 300 украинских военных, еще около 1000 получили ранения. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что противник также понес потери в районах Купянска и Изюма Харьковской области. Там погибло до 250 украинских военных. Кроме того, было уничтожено до 20 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.

Накануне в министерстве рассказали, что за сутки потери ВСУ в Харьковской области составили 200 человек. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 100 украинских военных. По данным военного ведомства, с 6 по 10 сентября на этих двух направлениях погибло более 4000 солдат, еще 8000 были ранены.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом, по данным Минобороны, на этой неделе российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных