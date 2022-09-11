Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях на этой неделе

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом на этой неделе российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении.