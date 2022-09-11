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Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях на этой неделе

Ведомости

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области составили свыше 200 человек, а на Николаево-Криворожском направлении — свыше 100 военных, сообщили в Минобороны России. С 6 по 10 сентября на этих двух направлениях Киев потерял более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.

В частности, ведомство сообщило об ударах ВКС, ракетных войск и артиллерии по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Украина потеряла более 20 единиц военной техники в районах Староверовка, Чугуев, Волосская Балаклея, Новая Водолага, также был поражен пункт дислокации иностранных наемников в районе Клугино-Башкировки.

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«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники», — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом на этой неделе российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении.

С конца августа украинские военные начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отражают атаки противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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