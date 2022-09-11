Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях на этой неделе
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области составили свыше 200 человек, а на Николаево-Криворожском направлении — свыше 100 военных, сообщили в Минобороны России. С 6 по 10 сентября на этих двух направлениях Киев потерял более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.
В частности, ведомство сообщило об ударах ВКС, ракетных войск и артиллерии по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Украина потеряла более 20 единиц военной техники в районах Староверовка, Чугуев, Волосская Балаклея, Новая Водолага, также был поражен пункт дислокации иностранных наемников в районе Клугино-Башкировки.
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники», — сообщили в министерстве.
Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом на этой неделе российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении.
С конца августа украинские военные начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отражают атаки противника.