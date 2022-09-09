Небензя: ни о каком прорыве ВСУ в Харьковской области речи не идет

Небензя пояснил, что такими заявлениями Киев лишь создал необходимый информационный фон для заседания Контактной группы по обороне Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии, которая прошла накануне. На ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине еще $675 млн военной помощи. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5 000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.