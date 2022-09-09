Небензя: ни о каком прорыве ВСУ в Харьковской области речи не идет
Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление на Харьковском направлении ни к какому прорыву российской обороны не привели, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием», – сказал он.
Небензя пояснил, что такими заявлениями Киев лишь создал необходимый информационный фон для заседания Контактной группы по обороне Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии, которая прошла накануне. На ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине еще $675 млн военной помощи. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5 000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
«Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима», – считает Небензя.
Накануне ВСУ предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Как сообщил глава пророссийской ВГА Харьковской области Ганчев, попытка окружения была предотвращена Вооруженными силами РФ. Он отметил, что Балаклея и несколько других населенных пунктов поблизости постоянно находятся под обстрелами.
Позднее председатель совета министров области Андрей Алексеенко сообщил о боях по всей линии соприкосновения и посоветовал семьям с детьми временно покинуть опасные районы. Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск, в область входят все новые резервные соединения Вооруженных сил России, отметил он.
Вчера госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям. С января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны, отметили в Пентагоне. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
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