CNN: Белый дом опасается смены позиции Европы по России из-за энергокризиса
В США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Риск раскола в Европе реален, граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — пояснили телеканалу неназванные американские чиновники.
По их информации, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Чиновники также признают, что многое будет зависеть от погодных условий. Согласно данным западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».
В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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