CNN: Белый дом опасается смены позиции Европы по России из-за энергокризиса

По их информации, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Чиновники также признают, что многое будет зависеть от погодных условий. Согласно данным западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой.