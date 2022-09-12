Глава Херсонской области впервые после госпитализации выступил с видеообращением
Глава Херсонской области Владимир Сальдо записал первое видео после госпитализации и обратился к жителям региона. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы в Херсонской области, были всегда со мной», - отметил Сальдо.
По его словам, в настоящее время он работает над бюджетом области. Помимо этого он заявил, что ежедневно общается с военными.
«Я часто общаюсь, практически каждый день, с военными. И знаю, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам абсолютно точно сказать — у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому никогда Херсон не поддастся уловкам со стороны», — заключил он.
4 августа Сальдо сообщил о своей госпитализации. Результаты обследования показывали, что ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. Позже его перевели в московский НИИ им. Н. В. Склифосовского.
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