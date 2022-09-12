Газета
Политика

Глава Херсонской области впервые после госпитализации выступил с видеообращением

Ведомости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо записал первое видео после госпитализации и обратился к жителям региона. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы в Херсонской области, были всегда со мной», - отметил Сальдо.

По его словам, в настоящее время он работает над бюджетом области. Помимо этого он заявил, что ежедневно общается с военными.

«Я часто общаюсь, практически каждый день, с военными. И знаю, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам абсолютно точно сказать — у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому никогда Херсон не поддастся уловкам со стороны», — заключил он.

4 августа Сальдо сообщил о своей госпитализации. Результаты обследования показывали, что ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. Позже его перевели в московский НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Госпитализированного главу администрации Херсонской области отправили в Москву

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных