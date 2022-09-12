Глава Херсонской области впервые после госпитализации выступил с видеообращением

«Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы в Херсонской области, были всегда со мной», - отметил Сальдо.