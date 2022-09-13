Вучич предупредил об опасности силовых столкновений в Косове
Опасность силового конфликта в Косове из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна, заявил президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента страны.
«Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности. Хочу сказать, что все больше присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косова и Метохии», — подчеркнул Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Президент отметил, что сербская сторона не виновна в сложившейся кризисной ситуации, и отметил, что его слова могут подтвердить представители косовских сербов. Белград «и далее привержен диалогу», добавил он.
Вучич ранее заявил, что Сербия никогда не признает самопровозглашенную Республику Косово. Он также отмечал, что переговоры между Белградом и спецпредставителями ЕС продолжаются, включая обсуждение других региональных вопросов.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
В свою очередь власти Приштины сообщили, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об урегулировании Сербией и частично признанной Республикой Косово разногласий по поводу перемещения граждан через границу. Он сообщил, что Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово обязуется не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.
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