Вучич заявил, что признания Косово не будет
Сербия не признает самопровозглашенную республику Косово, написал в соцсетях президент страны Александр Вучич по итогам встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции.
«Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН», —написал он.
В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об урегулирования Сербией и частично признанной республикой Косово разногласий по поводу перемещения граждан через границу. Он сообщил, что Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово обязуется не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
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