Вучич указал на невозможность объяснить гражданам Сербии введение санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором.
«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да [признанием независимости самопровозглашенного Косово]. Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке», — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что словенский лидер — один из немногих, кто понимает позицию Белграда в этом вопросе.
30 августа Вучич заявил, что Сербия не думает менять в отношении России политику, которая показала себя разумной. Он отметил, что насчет санкций Сербия высказалась еще 190 дней назад решениями Совета национальной безопасности, и они держатся уже шесть месяцев. Таким образом государство показало свою серьезность.
Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности президент сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не будет вводить санкции против России. Вучич заявил, что республика временно прекратит армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами.
Помимо Сербии, не поддержали санкции в отношении России Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Мексика, страны исламского мира в целом и арабского в частности (Бангладеш, Иран, Ирак) и другие.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, Москва не раз заявляла, что РФ выдержит санкционное давление.