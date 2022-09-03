Вучич указал на невозможность объяснить гражданам Сербии введение санкций против России

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да [признанием независимости самопровозглашенного Косово]. Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример, как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке», — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).