В МИД России отвергли обвинения в «злоупотреблении» дружескими отношениями с Сербией
Россия не злоупотребляет дружескими отношениями с Сербией, а высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили в МИД России агентству «РИА Новости».
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — прокомментировали в ведомстве слова вице-премьера, министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович.
Ранее Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров «злоупотребляет» отказом Сербии от введения санкций против России и ошибочно видит в нем поддержку Белградом спецоперации на Украине. Вице-премьер подчеркнула, что Сербия не ввела санкции, поскольку ведет «самостоятельную и независимую политику».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.
Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.
Однако ограничительные меры в отношении России не поддержала Сербия. Президент страны Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. Тем не менее страны ЕС неоднократно призывали властей Сербии определиться с позицией. Так, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС. В августе Вучич заявил, что Сербия стремится сохранять независимую политику в вопросах санкций против России, однако «не может ничего обещать».
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