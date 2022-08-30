В МИД России отвергли обвинения в «злоупотреблении» дружескими отношениями с Сербией

Однако ограничительные меры в отношении России не поддержала Сербия. Президент страны Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины, но не собирается вводить санкции против России. Тем не менее страны ЕС неоднократно призывали властей Сербии определиться с позицией. Так, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали от Белграда присоединиться к санкциями ЕС. В августе Вучич заявил, что Сербия стремится сохранять независимую политику в вопросах санкций против России, однако «не может ничего обещать».