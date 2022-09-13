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Франция созывает заседание СБ ООН по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Франция созывает заседание Совета безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, передает агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

«Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных», — говорится в сообщении.

Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение СБ ООН, в котором она на данный момент является председателем, отмечает агентство.

Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек с армянской стороны. Данные о потерях с азербайджанской стороны пока не приводятся.

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В свою очередь, в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В МИД России подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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