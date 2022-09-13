Замглавы МИД Игоря Моргулова назначили послом России в КНР
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом страны в Китае, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
«Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе президента. Глава государства также освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.
Моргулов работает в системе МИД с 1991 г. В 2005- 2006 гг. он занимал должность главного советника Первого департамента Азии МИД России, в 2006-2009 гг. – советник-посланник посольства РФ в Китайской Народной Республике. С 2011 г. – заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, курирует отношения со странами Азии.
Денисов возвращается в Россию после девяти лет службы в качестве посла в КНР. До 2004 г. Денисов занимал пост замминистра иностранных дел. На сайте внешнеполитического ведомства Китая ранее появилось сообщение о встрече министра иностранных дел КНР Ван И и отбывающего на родину российского дипломата.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса