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Замглавы МИД Игоря Моргулова назначили послом России в КНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом страны в Китае, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе президента. Глава государства также освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.

Моргулов работает в системе МИД с 1991 г. В 2005- 2006 гг. он занимал должность главного советника Первого департамента Азии МИД России, в 2006-2009 гг. – советник-посланник посольства РФ в Китайской Народной Республике. С 2011 г. – заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, курирует отношения со странами Азии.

Денисов возвращается в Россию после девяти лет службы в качестве посла в КНР. До 2004 г. Денисов занимал пост замминистра иностранных дел. На сайте внешнеполитического ведомства Китая ранее появилось сообщение о встрече министра иностранных дел КНР Ван И и отбывающего на родину российского дипломата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных