Замглавы МИД Игоря Моргулова назначили послом России в КНР

Денисов возвращается в Россию после девяти лет службы в качестве посла в КНР. До 2004 г. Денисов занимал пост замминистра иностранных дел. На сайте внешнеполитического ведомства Китая ранее появилось сообщение о встрече министра иностранных дел КНР Ван И и отбывающего на родину российского дипломата.