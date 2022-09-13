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Делегации России и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II

Ведомости

Правительство Великобритании не прислало приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы, передает агентство PA со ссылкой на источники.

Всего порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября. Отмечается, что, в частности, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран. «Это крупнейшее международное мероприятие, которое мы проводили за последние десятилетия», — сообщил агентству источник в правительстве.

Ожидается, что на похороны приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, император Японии Нарухито, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее свое участие в траурной церемонии подтвердили в том числе президент США Джо Байден с супругой Джилл, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI и его супруга Летисия. В Кремле исключили поездку президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Ранее Лондон ввел санкции против него.

Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и взошел на престол 10 сентября. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы в течение семи дней после ее похорон, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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