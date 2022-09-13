Делегации России и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II
Правительство Великобритании не прислало приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы, передает агентство PA со ссылкой на источники.
Всего порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября. Отмечается, что, в частности, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран. «Это крупнейшее международное мероприятие, которое мы проводили за последние десятилетия», — сообщил агентству источник в правительстве.
Ожидается, что на похороны приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, император Японии Нарухито, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее свое участие в траурной церемонии подтвердили в том числе президент США Джо Байден с супругой Джилл, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI и его супруга Летисия. В Кремле исключили поездку президента Владимира Путина на похороны Елизаветы II. Ранее Лондон ввел санкции против него.
Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и взошел на престол 10 сентября. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы в течение семи дней после ее похорон, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.