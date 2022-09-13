Делегации России и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II

Всего порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с королевой 19 сентября. Отмечается, что, в частности, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран. «Это крупнейшее международное мероприятие, которое мы проводили за последние десятилетия», — сообщил агентству источник в правительстве.