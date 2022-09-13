Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Украины оружием

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее сегодня представил проект гарантий безопасности для Украины. Из проекта следует, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться. В связи с этим Киеву требуются инвестиции в оборонительно-промышленную базу, поставки оружия и военной техники, а также совместные учения со странами Евросоюза и НАТО.