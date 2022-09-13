Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Украины оружием
Военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал опубликованный ранее сегодня проект гарантий безопасности, составленный украинской стороной.
«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень», — написал он.
Помимо этого он отметил, что Украина не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является, по сути, «прологом» к Третьей мировой войне.
Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее сегодня представил проект гарантий безопасности для Украины. Из проекта следует, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться. В связи с этим Киеву требуются инвестиции в оборонительно-промышленную базу, поставки оружия и военной техники, а также совместные учения со странами Евросоюза и НАТО.
Кроме того, пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, технического и информационного характера, а также действия, которые будут приняты в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Гарантами безопасности Украины, согласно проекту, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.
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