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Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Украины оружием

Ведомости

Военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал опубликованный ранее сегодня проект гарантий безопасности, составленный украинской стороной.

«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень», — написал он.

Помимо этого он отметил, что Украина не получит никаких гарантий безопасности, потому что их проект является, по сути, «прологом» к Третьей мировой войне.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее сегодня представил проект гарантий безопасности для Украины. Из проекта следует, что самой сильной гарантией безопасности для Украины является ее способность защищаться. В связи с этим Киеву требуются инвестиции в оборонительно-промышленную базу, поставки оружия и военной техники, а также совместные учения со странами Евросоюза и НАТО.

Кроме того, пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, технического и информационного характера, а также действия, которые будут приняты в случае «нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины». Гарантами безопасности Украины, согласно проекту, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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