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Politico: США объявят об очередном пакете военной помощи Украине на $600 млн

Ведомости

США могут объявить на этой неделе о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $600 млн, сообщила 13 сентября газета Politico со ссылкой на неназванного сотрудника конгресса.

Издание уточняет, что поставка будет аналогична той, что была согласована ранее на сумму $675 млн. О том, что минобороны США воспользуется в сентябре своими полномочиями на $1,3 млрд, официальные лица ведомства ранее уведомили конгресс. Вооружения и техника будут поставляться Киеву из запасов Соединенных Штатов.

В конце августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны». В начале сентября он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $675 млн. С начала спецоперации США поставили Украине 47 000 т вооружений и военной техники, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные Пентагона.

Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.

Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая уже оказана или заявлена, составляет $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.

Поставки вооружений в Киев начались задолго до спецоперации, и в первую очередь со стороны США. При Бараке Обаме в 2014–2015 гг. было три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн, при Дональде Трампе (2017–2020) – семь пакетов на $2,06 млрд. При Джо Байдене Украине уже выделено 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн – в 2021 г., $9,84 млрд – в 2022 г.

Российские власти неоднократно осуждали западные страны за поставки оружия Украине. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что Вашингтон, продолжая поставки военной помощи Киеву и «продолжая войну до последнего украинца», сильно ошибается в том, что она не коснется США. Володин обвинил Штаты в бездействии в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается ударам, «грозящим ядерной катастрофой». Вместо этого США продолжают снабжать киевский режим вооружениями, «толкая его на все новые преступления», подчеркнул спикер Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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