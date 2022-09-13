Володин предупредил США о последствиях милитаризации Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон, продолжая поставки военной помощи Киеву и «продолжая войну до последнего украинца», сильно ошибаются в том, что она не коснется США. Такое сообщение Володин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается», — сказано в сообщении.
Володин также отметил, что Белый дом осуждает авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине, но между тем он не задался вопросом, что именно «сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет».
Володин обвинил США в бездействии в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается ударам, «грозящим ядерной катастрофой». Вместо этого США продолжают снабжать киевский режим вооружениями, «толкая его на все новые преступления», подчеркнул спикер Госдумы.
Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, с чьей именно стороны ведутся обстрелы. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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