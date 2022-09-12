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С начала февраля США передали Украине 47 000 тонн вооружений

Ведомости

США поставили Украине с начала февраля 2022 г. 47 000 т вооружений и военной техники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Пентагона.

Соединенными Штатами были переброшены 140 артиллерийских систем и 660 000 снарядов и ракет к ним, 41 000 переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1400 переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 38 радаров, 10 200 автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия. Для доставки всего вооружения и техники были использованы 28 кораблей, 67 поездов, 1500 трейлеров, было совершено 754 рейса в Европу. По данным минобороны США, большая часть оружия была доставлена в польский Жешув вблизи границы с Украиной.

В конце августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны». В начале сентября он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $675 млн.

Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.

Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая уже оказана или заявлена, составляет $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.

Поставки вооружений в Киев начались задолго до спецоперации, и в первую очередь со стороны США. При Бараке Обаме в 2014–2015 гг. было три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн, при Дональде Трампе (2017–2020) – семь пакетов на $2,06 млрд. При Джо Байдене Украине уже выделено 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн – в 2021 г., $9,84 млрд – в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных