С начала февраля США передали Украине 47 000 тонн вооружений
США поставили Украине с начала февраля 2022 г. 47 000 т вооружений и военной техники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Пентагона.
Соединенными Штатами были переброшены 140 артиллерийских систем и 660 000 снарядов и ракет к ним, 41 000 переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1400 переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 38 радаров, 10 200 автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия. Для доставки всего вооружения и техники были использованы 28 кораблей, 67 поездов, 1500 трейлеров, было совершено 754 рейса в Европу. По данным минобороны США, большая часть оружия была доставлена в польский Жешув вблизи границы с Украиной.
В конце августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны». В начале сентября он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $675 млн.
Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.
Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая уже оказана или заявлена, составляет $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.
Поставки вооружений в Киев начались задолго до спецоперации, и в первую очередь со стороны США. При Бараке Обаме в 2014–2015 гг. было три транша военной помощи на общую сумму в $80 млн, при Дональде Трампе (2017–2020) – семь пакетов на $2,06 млрд. При Джо Байдене Украине уже выделено 20 пакетов военной помощи на $10,43 млрд, из них $590 млн – в 2021 г., $9,84 млрд – в 2022 г.