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Политика

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $675 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии, трансляция которого велась в Twitter Пентагона.

«Вчера президент Джо Байден одобрил выделение очередного транша военной помощи объемом в $675 млн», – сказал он.

Новый пакет помощи включает в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним, джипы Humvee, противотанковые системы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним.

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В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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