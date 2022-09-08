США выделят Украине новый пакет военной помощи на $675 млн
Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии, трансляция которого велась в Twitter Пентагона.
«Вчера президент Джо Байден одобрил выделение очередного транша военной помощи объемом в $675 млн», – сказал он.
Новый пакет помощи включает в себя противорадиолокационные ракеты HARM, 105-мм гаубицы M101 и снаряды к ним, джипы Humvee, противотанковые системы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним.
В конце августа Байден объявил о выделении пакета помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса