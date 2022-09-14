Росгвардия сообщила о задержании пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами, сообщила пресс-служба ведомства.
«В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы задержали более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ», – говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, за какой период были задержаны эти люди. Кроме того, было найдено десять тайников с оружием, среди которого оказались 33 гранатомета, 2-мм миномет, два крупнокалиберных пулемета, полсотни гранат, более 16 000 патронов к стрелковому оружию, а также множество мин и ракетных боеприпасов. Также в схронах нашли 4,5 кг наркотиков.
24 августа военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Позднее в том же месяце росгвардейцы задержали двоих участников «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) в Луганской народной республике.
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