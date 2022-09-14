Росгвардия сообщила о задержании пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

В ведомстве не уточнили, за какой период были задержаны эти люди. Кроме того, было найдено десять тайников с оружием, среди которого оказались 33 гранатомета, 2-мм миномет, два крупнокалиберных пулемета, полсотни гранат, более 16 000 патронов к стрелковому оружию, а также множество мин и ракетных боеприпасов. Также в схронах нашли 4,5 кг наркотиков.