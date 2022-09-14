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Росгвардия сообщила о задержании пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Ведомости

Военнослужащие Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы задержали более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ», – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, за какой период были задержаны эти люди. Кроме того, было найдено десять тайников с оружием, среди которого оказались 33 гранатомета, 2-мм миномет, два крупнокалиберных пулемета, полсотни гранат, более 16 000 патронов к стрелковому оружию, а также множество мин и ракетных боеприпасов. Также в схронах нашли 4,5 кг наркотиков.

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24 августа военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Позднее в том же месяце росгвардейцы задержали двоих участников «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) в Луганской народной республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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