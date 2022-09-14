Губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор в Белгородской области

Накануне утром Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет. Он отметил, что ВСУ не имеют перед собой другой цели, «кроме как запугать» население. Вечером же он сообщил об обстреле села Шелаево, в результате которого двое жителей получили легкие ранения.