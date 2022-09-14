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Губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения», – написал он.

Сейчас местных жителей вывозят на безопасное расстояние, добавил он.

Накануне утром Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет. Он отметил, что ВСУ не имеют перед собой другой цели, «кроме как запугать» население. Вечером же он сообщил об обстреле села Шелаево, в результате которого двое жителей получили легкие ранения.

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, власти региона ввели его в середине апреля, с тех пор его неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных