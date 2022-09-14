Губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения», – написал он.
Сейчас местных жителей вывозят на безопасное расстояние, добавил он.
Накануне утром Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет. Он отметил, что ВСУ не имеют перед собой другой цели, «кроме как запугать» население. Вечером же он сообщил об обстреле села Шелаево, в результате которого двое жителей получили легкие ранения.
Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, власти региона ввели его в середине апреля, с тех пор его неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.
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