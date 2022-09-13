Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах поселка Журавлевка

Накануне, 12 сентября, Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться из своих домов на некоторое время. «Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — сообщил он в своем Telegram-канале.