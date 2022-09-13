Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах поселка Журавлевка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах приграничного поселка Журавлевка вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.
«Журавлевку обстреляли. <...> разрушения есть в школе, ДК и администрации», — сказано в сообщении.
Гладков уточнил, что обстрел ведется по пустому селу, где остались только пожилые люди старше 80 лет. Он отметил, что ВСУ не имеют перед собой другой цели, «кроме как запугать» население.
Накануне, 12 сентября, Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться из своих домов на некоторое время. «Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, согласно которому власти региона ввели его в середине апреля, с тех пор его неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.
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