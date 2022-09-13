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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах поселка Журавлевка

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах приграничного поселка Журавлевка вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Журавлевку обстреляли. <...> разрушения есть в школе, ДК и администрации», — сказано в сообщении.

Гладков уточнил, что обстрел ведется по пустому селу, где остались только пожилые люди старше 80 лет. Он отметил, что ВСУ не имеют перед собой другой цели, «кроме как запугать» население.  

Накануне, 12 сентября, Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться из своих домов на некоторое время. «Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными. После этого села неоднократно обстреливали. В конце мая власти региона приняли решение запретить въезд в Журавлевку. Тогда же, по словам Гладкова, из-за обстрелов погибла одна женщина.

Сейчас в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, согласно которому власти региона ввели его в середине апреля, с тех пор его неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных