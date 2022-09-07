В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 сентября, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 22 сентября в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья. Все эти меры необходимы в текущих условиях», — написал Гладков.
В конце августа Гладков сообщил, что в Белгородской области произошло несколько взрывов и сработала ПВО. По его словам, данных о разрушениях и пострадавших пока что нет. Накануне высокий уровень террористической опасности был продлен в Курской области до 22 сентября.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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