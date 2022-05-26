Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня. В целом шесть из семи пограничных с Украиной российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов с украинской стороны. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.