Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка
Власти Белгородской области введут запрет на въезд в село Журавлевка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» в ходе прямого эфира. Ранее село неоднократно подвергалось обстрелам с украинской стороны.
«Сегодня пострадала еще одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни, она явная», — отметил Гладков.
По его словам, жители приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка зачастую рискуют собственной жизнью из-за работ на приусадебных участках и ухода за домашними животными. Ранее сегодня глава региона сообщил о ранении женщины в результате очередного обстрела со стороны Украины села Журавлевка.
Аналогичный инцидент произошел и вчера. «Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, власти не понимают, почему пострадавший оказался в селе, откуда на фоне угрозы дальнейших обстрелов были вывезены жители.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня. В целом шесть из семи пограничных с Украиной российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов с украинской стороны. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.