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Общество

Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка

Ведомости

Власти Белгородской области введут запрет на въезд в село Журавлевка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» в ходе прямого эфира. Ранее село неоднократно подвергалось обстрелам с украинской стороны.

«Сегодня пострадала еще одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни, она явная», — отметил Гладков.

По его словам, жители приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка зачастую рискуют собственной жизнью из-за работ на приусадебных участках и ухода за домашними животными. Ранее сегодня глава региона сообщил о ранении женщины в результате очередного обстрела со стороны Украины села Журавлевка.

Аналогичный инцидент произошел и вчера. «Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, власти не понимают, почему пострадавший оказался в селе, откуда на фоне угрозы дальнейших обстрелов были вывезены жители.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня. В целом шесть из семи пограничных с Украиной российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов с украинской стороны. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.

Ранее по теме: Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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